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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, estrecha la mano del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión bilateral en Kuala Lumpur, el 26 de octubre de 2025. (Ricardo STUCKERT / Presidencia brasileña / AFP)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, estrecha la mano del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión bilateral en Kuala Lumpur, el 26 de octubre de 2025. (Ricardo STUCKERT / Presidencia brasileña / AFP)
/ RICARDO STUCKERT
Por Agencia EFE

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, viajará esta semana a Washington para hacer una visita oficial a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en medio de tensiones diplomáticas con Estados Unidos, informaron este lunes fuentes gubernamentales.

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