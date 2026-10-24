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Combo de fotografías que muestra al presidente y candidato a la reelección de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva (i) y al candidato opositor Flávio Bolsonaro durante sus respectivos cierres de campaña este sábado. EFE/ Sebastiao Moreira / Andre Coelho
Combo de fotografías que muestra al presidente y candidato a la reelección de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva (i) y al candidato opositor Flávio Bolsonaro durante sus respectivos cierres de campaña este sábado. EFE/ Sebastiao Moreira / Andre Coelho
Por Agencia EFE

El mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador opositor Flávio Bolsonaro cerraron sus campañas este sábado con marchas multitudinarias en los mayores colegios electorales del país, en la víspera de la segunda vuelta más reñida de la historia reciente del país.

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