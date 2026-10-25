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Resumen

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El presidente de Brasil y candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva (C), habla tras conocer los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. (Foto de Miguel Schincariol / AFP).
El presidente de Brasil y candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva (C), habla tras conocer los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. (Foto de Miguel Schincariol / AFP).
/ MIGUEL SCHINCARIOL
Por Agencia EFE

El presidente reelecto de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó en la noche de este domingo que su victoria es una “derrota de la mentira y del negacionismo”, después de imponerse por el 52 % de los votos frente al 48 % de su rival Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta de las elecciones.

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