icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/ Andre Coelho
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/ Andre Coelho
Por Agencia EFE

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió este miércoles que enfrentará cualquier intento de injerencia extranjera en las elecciones, en medio de las crecientes tensiones diplomáticas con Estados Unidos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.