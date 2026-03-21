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El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, hace un gesto durante una reunión en el Palacio de Planalto en Brasilia, el 31 de octubre de 2024. (Foto de Sergio Lima / AFP)
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, hace un gesto durante una reunión en el Palacio de Planalto en Brasilia, el 31 de octubre de 2024. (Foto de Sergio Lima / AFP)
/ SERGIO LIMA
Por Agencia EFE

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este sábado en el Foro de Alto Nivel de la Celac y África que se celebra en Bogotá, que lo hecho por Estados Unidos en Venezuela y con Cuba, “no es democrático”.

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