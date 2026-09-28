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El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva (i), participa durante un acto de campaña este sábado en el barrio São Miguel Paulista, en la zona este de la ciudad de São Paulo. Foto: EFE/ Sebastião Moreira
El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva (i), participa durante un acto de campaña este sábado en el barrio São Miguel Paulista, en la zona este de la ciudad de São Paulo. Foto: EFE/ Sebastião Moreira
Por Agencia EFE

El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, agrandó hasta seis puntos sus ventaja sobre el opositor Flávio Bolsonaro a seis días de la primera vuelta de las elecciones, en una encuesta divulgada este lunes.

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