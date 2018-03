El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva advirtió el viernes que de ser encarcelado será "un preso político", durante el lanzamiento del libro "La verdad vencerá" en Sao Paulo.

"Si se atreven a detenerme estarán cometiendo una barbaridad jurídica y seré un preso político", afirmó el ex mandatario de izquierda (2003-2010), que agota sus últimos recursos contra una condena a 12 años y un mes de cárcel pronunciada por un tribunal de apelación por corrupción y lavado de dinero.



La corte lo halló culpable de haber recibido un apartamento de lujo en un balneario paulista a cambio de favorecer contratos de la constructora OAS en Petrobras. La confirmación de la condena debería provocar la invalidación de su candidatura a las elecciones de octubre, para la cual aparece como favorito.



Al iniciarse la presentación del libro en el Sindicato de Químicos de Sao Paulo se observó un minuto de silencio en homenaje a la concejal negra de izquierda Marielle Franco, asesinada la noche del miércoles en Río de Janeiro.



"La muerte de esa compañera hizo que surgiesen miles y miles de Marielles. No hay posibilidad fuera de la lucha", declaró Lula.



A gritos de "olé olé olá, Lula, Lula", el ex mandatario tomó la palabra luego de intervenciones de periodistas, políticos e intelectuales. Con un aire de charla académica, se quitó la chaqueta y comenzó a discursar caminando de un lado a otro.



"Lo que está ocurriendo con Lula no es nada comparado con lo que está ocurriendo con el pueblo brasileño", afirmó, arrancando aplausos de la platea.



Nueva caravana y encuentro con Mujica

Lula da Silva comenzará el próximo lunes en Rio Grande do Sul una de sus llamadas caravanas, o giras proselitistas, por el sur del país.



El primer día parará en Bagé y en Santana do Livramento, en la frontera con Uruguay, para participar en un evento junto al ex presidente uruguayo José "Pepe" Mujica.



La gira pasará por 14 ciudades y concluirá el 28 de marzo en Curitiba, donde fue condenado el año pasado por el juez de primera instancia Sergio Moro. Y donde podría ser encarcelado si la corte de apelación rechaza sus últimos recursos.



(Foto: Boitempo Editorial) Archivo

EL LIBRO: "La verdad vencerá: el pueblo sabe por qué me condenan", de la editorial Boitempo, es fruto de una entrevista de varios días que concedió Lula en febrero a un grupo de periodistas e intelectuales y en el que da su versión sobre todo el proceso judicial que lo tiene al borde de la prisión.



En la obra, de 216 páginas, Lula admite que está preparado para un posible encarcelamiento, pero no porque reconozca culpa sino porque sabe que es víctima de una persecución que tiene por objetivo impedirle disputar las elecciones presidenciales de octubre próximo.



Reitera que no buscará asilo en otro país ni saldrá de Brasil. "Estaré en mi casa, llegando entre las ocho y las nueve de la noche, yendo a dormir a las diez, despertándome a las cinco de la mañana para hacer ejercicios", dice.



En otros párrafos, repasa su actual patrimonio, que según afirma está compuesto por dos apartamentos de 60m2 y un terreno en Sao Bernardo do Campo, polo industrial de Sao Paulo donde forjó su carrera sindical en los años 70.



El cronista deportivo Juca Kfouri, uno de los entrevistadores, garantizó que el libro no fue hecho para "agradar" a Lula sino para exponerlo. "Incluso la prensa ya ha filtrado trechos que no son muy favorables para el ex presidente. Pero los que hicimos la entrevista quedamos convencidos de que la verdad del presidente Lula es la verdad", afirmó.



"Es un testimonio contundente sobre la coyuntura actual de Brasil y deja claro que, si seguimos insistiendo en su candidatura a la Presidencia pese a que fue condenado, es por un sólo motivo: porque Lula es inocente", dijo la senadora Gleissi Hoffman, presidenta del PT, igualmente en el acto de lanzamiento.



El argentino Pablo Gentile, dirigente del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), uno de los editores del libro, afirmó que la obra será lanzada en 45 días en español, francés e inglés en otros países y llevada a diferentes ferias literarias.

Fuente: AFP/EFE