El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que aspira a presentarse a las elecciones de octubre pese a estar preso desde abril, ha afirmado que Brasil ha pasado a ser un "paria" en la escena internacional desde que Michel Temer asumió la presidencia en 2016.

"Actualmente, Brasil se ha convertido en un paria de la política internacional. Los líderes extranjeros evitan visitar el país", afirmó Lula en una tribuna de opinión publicada por el diario francés "Le Monde".

Lula escreve no Le Monde: Porque eu quero voltar a ser presidente https://t.co/0gTnPADIfN pic.twitter.com/UFLnrYt0it — Lula pelo Brasil (@LulapeloBrasil) 17 de mayo de 2018

Lula, que fue presidente de Brasil entre 2003 y 2010, presume en su artículo de liderar las encuestas para las presidenciales de octubre y de ser el único capaz de anular lo que califica de "golpe de Estado" del Congreso brasileño y el Gobierno Temer contra "la ascensión de los más pobres y los derechos laborales".

Asimismo, criticó a "un juez notoriamente parcial" -en alusión a Sergio Moro- por imputarle delitos que "no ha cometido".

"Como presidente, he defendido por todos los medios la lucha contra la corrupción, y no acepto que se me impute este tipo de crimen mediante una farsa judicial", escribió Lula en Le Monde.



Lula cumple una pena de doce años y un mes por corrupción y lavado de dinero después de haber sido acusado de recibir, en concepto de soborno, esa vivienda de parte de la constructora OAS, implicada en la red corrupta destapada en el interior de la petrolera estatal Petrobras.

"Han saqueado mi casa y las de mis hijos, han examinado minuciosamente mis cuentas personales y las del Instituto Lula, pero no han encontrado ninguna prueba contra mí, ningún delito que echarme en cara", se defendió Lula.

El artículo de Lula se publica dos días después de que seis ex jefes de Estado y de Gobierno europeos, entre ellos el español José Luis Rodríguez Zapatero y el francés François Hollande, pidiesen públicamente que pueda presentarse en octubre.

Además de Zapatero y Hollande, los italianos Massimo D'Alema, Romano Prodi y Enrico Letta y el belga Elio di Rupo son los otros firmantes de dicha petición, también publicado en "Le Monde".

Fuente: EFE con información de AFP