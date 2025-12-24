Lula da Silva celebra que la democracia de Brasil venció al “desafío inédito del tarifazo” de Trump

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, celebró este miércoles, en el tradicional mensaje de Navidad, que la democracia brasileña salió victoriosa del “desafío inédito” que supuso el “tarifazo” del mandatario estadounidense, Donald Trump.

“ Mostramos a Brasil y al mundo, que somos partidarios del diálogo, y la fraternidad, y que no rehuimos la lucha. Apostamos por la diplomacia, protegimos nuestras empresas y evitamos despidos ”, dijo Lula en su discurso, transmitido en la red nacional de radio y televisión.

Durante poco más de seis minutos, el líder progresista, que se presentará a la reelección en los comicios de 2026, reconoció que 2025 fue un año “difícil”, pero que al final “todos los que estuvieron o jugaron contra Brasil acabaron perdiendo”.

El mandatario hizo entonces un repaso a algunos logros de su gestión, como la salida de Brasil del mapa del hambre de la ONU, la exención del impuesto de la renta para las familias con menores ingresos o la menor tasa de desempleo de la historia del país (5,4 %).

También recordó la “exitosa” celebración de la trigésima conferencia climática, la COP30, en la ciudad de Belém, y, acto seguido, rescató el episodio de los aranceles de Estados Unidos contra Brasil.

Brasil y EE.UU. vivieron una crisis inédita a mediados de este año, cuando Trump anunció tarifas aduaneras del 50 % sobre las importaciones brasileñas en represalia por el juicio que condujo al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), aliado del republicano, a una condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.

La ofensiva de la Administración Trump se completó con la puesta en marcha de investigaciones sobre supuestos abusos comerciales por parte de Brasil, sanciones al juez Alexandre De Moraes, que supervisó el proceso contra Bolsonaro, y la revocación de visados de altos funcionarios brasileños.

Pero el escenario cambió radicalmente en septiembre pasado, cuando Lula y Trump se encontraron de manera fugaz en los pasillos de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Desde entonces, han hablado varias veces por teléfono y hasta se reunieron en persona el pasado 26 de octubre, en Kuala Lumpur.

Fruto de esas negociaciones, aún en curso, Estados Unidos rebajó o eliminó los aranceles sobre parte de los productos brasileños y retiró las sanciones contra el instructor del caso Bolsonaro.

“Negociamos el fin del tarifazo y ahora, en diciembre, superamos la marca de 500 nuevos mercados para nuestros productos. Nuestra soberanía y nuestra democracia salieron vencedoras y el pueblo brasileño venció”, expresó Lula en su pronunciamiento.

En otra parte de su discurso, condenó la cada vez más preocupante violencia contra las mujeres en el país y se comprometió a “liderar un gran esfuerzo nacional”, con la participación de sus ministros, instituciones y la sociedad brasileña, para acabar con esa lacra.

En este contexto, el jefe de Estado llamó a los hombres a firmar “un compromiso del alma”, “en nombre de lo más sagrado”, para que sean un “aliado” en la lucha contra la violencia machista.

En el ámbito laboral, el máximo dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) también apoyó la reducción de la jornada sin disminuir los salarios, un asunto en análisis en el Parlamento, actualmente dominado por fuerzas conservadoras.

