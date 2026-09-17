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Resumen

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en una foto de archivo. (Foto: EFE/ Andre Borges)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en una foto de archivo. (Foto: EFE/ Andre Borges)
Por Agencia EFE

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este jueves un aumento del 15 % en el monto de la principal ayuda social del Gobierno, a poco más de dos semanas de unos comicios en los que él aspira a la reelección.

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