Lula da Silva defiende la soberanía panameña del Canal, puesta en duda por Trump

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante una visita a las esclusas de Cocoli del Canal de Panamá en la Ciudad de Panamá, el 28 de enero de 2026. (Handout / Presidencia de Panamá / AFP)

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante una visita a las esclusas de Cocoli del Canal de Panamá en la Ciudad de Panamá, el 28 de enero de 2026. (Handout / Presidencia de Panamá / AFP)

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante una visita a las esclusas de Cocoli del Canal de Panamá en la Ciudad de Panamá, el 28 de enero de 2026. (Handout / Presidencia de Panamá / AFP)
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante una visita a las esclusas de Cocoli del Canal de Panamá en la Ciudad de Panamá, el 28 de enero de 2026. (Handout / Presidencia de Panamá / AFP)
Por Agencia AFP

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, defendió este miércoles, durante una visita a Panamá, la soberanía de este país sobre el canal interoceánico, puesta en duda en el pasado por el mandatario estadounidense Donald Trump.

