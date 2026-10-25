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Resumen

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El presidente de Brasil y candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, habla tras emitir su voto el 25 de octubre de 2026. (Foto de Miguel Schincariol / AFP).
El presidente de Brasil y candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, habla tras emitir su voto el 25 de octubre de 2026. (Foto de Miguel Schincariol / AFP).
/ MIGUEL SCHINCARIOL
Por Agencia AFP

El presidente y candidato a la reelección en el balotaje de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, denunció el domingo obstáculos para que las personas se desplacen hasta sus centros de votación en transporte público en varias ciudades del país.

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