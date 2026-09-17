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Resumen

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante una entrevista con periodistas de agencias de noticias internacionales, en el Palácio de la Alvorada en Brasilia (Brasil). EFE/André Borges
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante una entrevista con periodistas de agencias de noticias internacionales, en el Palácio de la Alvorada en Brasilia (Brasil). EFE/André Borges
Por Agencia EFE

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este jueves que Flávio Bolsonaro, su principal rival en las elecciones del próximo octubre, “no va a escapar” de la justicia por su supuesta implicación en el escándalo de corrupción por el fraude ligado al banco Master.

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