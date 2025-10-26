Luíz Inácio Lula da Silva y Donald Trump, este domigo en Kuala Lumpur, Malasia. (Foto: EFE)
Luíz Inácio Lula da Silva y Donald Trump, este domigo en Kuala Lumpur, Malasia. (Foto: EFE)
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Lula dice que su reunión con Trump fue “excelente” y confirma inicio de negociaciones
Resumen de la noticia por IA
Lula dice que su reunión con Trump fue “excelente” y confirma inicio de negociaciones

Lula dice que su reunión con Trump fue “excelente” y confirma inicio de negociaciones

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente de Brasil, , afirmó que la reunión que mantuvo este domingo en Kuala Lumpur con su par estadounidense, , fue “excelente” y confirmó que los dos países iniciarán “de inmediato” negociaciones comerciales, en plenas tensiones por el arancel del 50 % de Washington a Brasilia.

LEE: Elecciones Argentina 2025 EN VIVO: última hora y noticias de Milei, Kicillof, las votaciones y los resultados

“Tuve una excelente reunión con el presidente Trump este domingo por la tarde en Malasia. Abordamos la agenda comercial y económica bilateral con franqueza y de forma constructiva. Acordamos que nuestros equipos se reunirán de inmediato para buscar soluciones a los aranceles y las sanciones contra las autoridades brasileñas”, escribió Lula en X.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

Tras el cara a cara entre los presidentes de Brasil y EE.UU., que se produjo en los márgenes de la cumbre de la (ASEAN) y países aliados, en el centro de convenciones de la capital malasia, el ministro de Exteriores brasileño, Mauro Vieira, aseguró: “Fueron 45 minutos de conversación muy positiva, muy productiva. Los presidentes trataron todos los asuntos.

Trump se comprometió en la reunión a “dar instrucciones a su equipo para que empiece un proceso de negociación bilateral”, según el canciller.

Brasil y EE.UU. están enfrentados después de que Washington decidiera aplicar un arancel del 50 % a productos brasileños en represalia por la causa judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro, aliado político de Trump.

MÁS: El plebiscito de Milei: cómo las elecciones legislativas en Argentina definirán el rumbo del gobierno libertario

El presidente estadounidense, para quien Malasia supone la parada inicial de la primera gira asiática de su segundo mandato, dijo al inicio del encuentro con Lula que confiaba en que lograrían “acuerdos muy buenos”, sin dar detalles después.

La principal organización indígena de Ecuador anunció el miércoles 22 de octubre el fin de los cortes de rutas que mantenía desde hace un mes como protesta contra el gobierno después de que el presidente, Daniel Noboa, dijera que planea endurecer la represión. (AFP)

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC