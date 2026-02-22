Lula da Silva dirá a Donald Trump que quiere igualdad de trato entre todos los países

Resumen

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. (Evaristo SA / Alex WROBLEWSKI / AFP)
Por Agencia AFP

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó el domingo en India que espera decirle a su par estadounidense, Donald Trump, que quiere que todos los países sean tratados igual, sin imposiciones de los grandes sobre los débiles.

