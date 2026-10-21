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Resumen

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El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, durante un acto de campaña, en Porto Alegre (Brasil). Foto: EFE/ Ricardo Rimoli
El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, durante un acto de campaña, en Porto Alegre (Brasil). Foto: EFE/ Ricardo Rimoli
Por Agencia EFE

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aspirante a la reelección, alertó este miércoles de que la victoria del senador Flávio Bolsonaro supondría “colocar el crimen organizado” dentro del Gobierno, en una marcha multitudinaria por Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, gran estado bisagra en las elecciones del país.

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