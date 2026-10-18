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Resumen

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A siete días de la segunda vuelta, Lula da Silva acorta distancias en los sondeos tras impulsar medidas sociales y reforzar su presencia en la campaña. (Foto: Mauro Pimentel / AFP)
A siete días de la segunda vuelta, Lula da Silva acorta distancias en los sondeos tras impulsar medidas sociales y reforzar su presencia en la campaña. (Foto: Mauro Pimentel / AFP)
Por Agencia EFE

La carrera por la Presidencia de Brasil llega a su recta final con un escenario que pocos días atrás parecía más favorable a Flávio Bolsonaro y que faltando una semana para la segunda vuelta comienza a sonreírle a Luiz Inácio Lula da Silva.

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