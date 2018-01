Un tribunal de segunda instancia en Porto Alegre juzgará este miércoles el recurso interpuesto por el ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, contra la pena por corrupción pasiva y lavado de dinero impuesta por el juez Sergio Moro en una causa relacionada con la trama destapada en la petrolera estatal Petrobras.



Lo que hay que saber sobre el tema:



¿De qué fue hallado culpable Lula?

Un juez dictaminó que la empresa constructora OAS preparó y renovó un departamento sobre la playa en la ciudad de Guaruja que iba a ser entregado a Lula. Se suponía que era en pago por favores, incluidos contratos con la petrolera estatal Petrobras. Lula niega ser el dueño del departamento. Afirma que nunca tuvo las llaves ni durmió allí, y que lo visitó una sola vez.





¿Cuáles serían las consecuencias el fallo?



Si los jueces confirman el fallo de culpabilidad, la ley brasileña dice que Lula no podría postularse a cargos públicos por varios años. Algunos expertos en derecho, no obstante, afirman que habría formas de burlar esa ley y permitir al dirigente de 72 años postularse este año. Lula encabeza las encuestas con miras a los comicios de octubre y ha dicho que seguirá cuestionando el fallo si es declarado nuevamente culpable. Si bien fue condenado a nueve años y medio de prisión, no está claro si irá a la cárcel ni cuándo de ser condenado de nuevo.





¿Cómo fue que se inició el caso?



Es parte del escándalo de corrupción más grande jamás registrado en América Latina. La investigación comenzó en marzo del 2014 con el arresto del propietario de una estación de gasolina sospechoso de hacer entregas de coimas. Se implicó a Paulo Roberto Costa, ex ejecutivo de Petrobras, que llegó a un acuerdo con los fiscales y sacó a la luz todas las irregularidades. Desde entonces, decenas de ejecutivos y políticos de distintos países se han visto implicados y han cantado.





¿Cómo funcionaban los sobornos?

Los fiscales dicen que los ejecutivos de empresas de construcción grandes como Odebrecht, OAS y Andrade Gutierrez formaron un verdadero cartel que decidía qué firmas recibirían contratos de Petrobras, a menudo por valor de miles de millones de dólares. Se inflaban los precios de los contratos para incluir las coimas a decenas de políticos y de ejecutivos de Petrobras, según los investigadores.





¿Quiénes cayeron?

Decenas de empresarios y políticos han sido hallados culpables o están siendo investigados, incluidas numerosas figuras de la elite brasileña. Entre los condenados figuran el ex CEO de Odebrecht Marcelo Odebrecht y el ex presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha. El presidente Michel Temer ha sido acusado de corrupción en el marco de esta investigación, pero el Congreso se pronunció dos veces en contra de que sea enjuiciado mientras sigue en el cargo. Temer niega cualquier irregularidad.





¿Por qué todo estalla ahora?

Las coimas son habituales en Brasil e históricamente las elites se manejaron con impunidad. Investigaciones previas concluyeron con juicios a personas de bajo nivel. Esta vez fue distinto por el celo de un grupo de fiscales y jueces jóvenes, que convencieron a los implicados de que denunciasen a otros a cambios de sentencias más bajas, lo que permitió resolver delitos que normalmente son muy difíciles de comprobar. También se mantuvo presos a los implicados mientras esperaban sus juicios. Algunos dicen que los fiscales y los jueces se están extralimitando en sus funciones y las investigaciones perdieron un poco de ímpetu en los últimos tiempos.





¿Qué será de Lula?

Lula tiene pendientes otros seis juicios. Se lo acusa, entre otras cosas, de haber recibido coimas como propiedades por hacer favores y de haber aceptado pagos de Odebrecht a cambio de facilitar créditos del banco de desarrollo estatal. Los abogados de Lula rechazan todas las acusaciones, dicen que no hay suficientes pruebas o que fueron inventadas, y que los fiscales y los jueces lo persiguen porque quieren empañar su legado e impedir que vuelva a postularse a la presidencia.



Fuente: AP