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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla en el lanzamiento del programa Brasil Contra el Crimen Organizado, en Brasilia. (Andre Borges / EFE)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla en el lanzamiento del programa Brasil Contra el Crimen Organizado, en Brasilia. (Andre Borges / EFE)
/ Andre Borges
Por Agencia AFP

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, lanzó este martes un programa de combate al crimen organizado, días después de abordar el asunto en una reunión en Washington con su par estadounidense, Donald Trump, y a cinco meses de buscar la reelección.

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