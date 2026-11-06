Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en una foto de archivo. EFE/ Andre Borges
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en una foto de archivo. EFE/ Andre Borges
Por Agencia EFE

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, le deseo total éxito en sus funciones al nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, el vicepresidente que asumió en el lugar del destituido Santiago Peña, y se dijo listo para comenzar a trabajar con el nuevo mandatario del país vecino.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?