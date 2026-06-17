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El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva asiste a una sesión de trabajo en el Hotel Royal durante la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia, el 17 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/YOAN VALAT
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva asiste a una sesión de trabajo en el Hotel Royal durante la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia, el 17 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/YOAN VALAT
Por Agencia EFE

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió hoy al presidente estadounidense, Donald Trump, que no se meta en las elecciones en Brasil, que son un asunto exclusivamente de este país, de la misma forma en que Brasil no busca entrometerse en los procesos electorales de EE.UU.

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