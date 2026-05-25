Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva habla durante una conferencia de prensa en Hannover, al norte de Alemania, el 20 de abril de 2026. (Odd ANDERSEN / AFP)
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva habla durante una conferencia de prensa en Hannover, al norte de Alemania, el 20 de abril de 2026. (Odd ANDERSEN / AFP)
/ ODD ANDERSEN
Por Agencia EFE

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ordenó el envío de ayuda humanitaria a Bolivia tras conversar por teléfono con su homólogo boliviano, Rodrigo Paz, quien solicitó apoyo ante el desabastecimiento provocado por las protestas que se viven en el país, informaron este lunes fuentes oficiales.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.