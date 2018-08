Brasilia. El Partido de los Trabajadores (PT) inscribió hoy la candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva para las elecciones presidenciales de Brasil, pero deberá esperar por la justicia, que puede vetarla por su condición de condenado y preso por corrupción.

En el trámite realizado en el Tribunal Superior Electoral, el PT también registró como compañero de fórmula de Lula al ex ministro de Educación Fernando Haddad, quien sería el candidato a presidente si, por su situación legal, el ex mandatario no pudiera participar en las elecciones que se celebrarán en Brasil el próximo 7 de octubre.



En los alrededores de la corte se movilizaron miles de personas que exigieron la libertad de Lula, preso desde el pasado 7 de abril, así como que su candidatura sea aceptada, pese a normas que impiden postular para cualquier cargo electivo a una persona con sentencia confirmada en segunda instancia, como es su caso.



Hacia el mediodía, diez de los trece candidatos ya se habían registrado, entre ellos el ultraderechista Jair Bolsonaro (PSL), líder en las encuestas sin Lula; el ex gobernador de Sao Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB, centroderecha) y el exbanquero Henrique Meirelles (MDB, centroderecha), candidato del impopular presidente Michel Temer.



A sus 72 años, Lula es el favorito en las encuestas, con casi un tercio de las intenciones de voto, casi el doble que cualquiera de los otros candidatos.



Pero la postulación del ex presidente (2003-2010) será con toda probabilidad invalidada, según juristas, dado que la Ley de Ficha Limpia, promulgada bajo su gobierno, excluye de la carrera electoral a quienes hayan sido condenados en segunda instancia, como en su caso.



- Rechazar "de oficio" -



El TSE, que tiene como máximo hasta el 17 de setiembre para decidir el futuro de Lula, tardará unos días, sino semanas, en dar su veredicto.



La nueva presidenta del TSE, Rosa Weber, recordó que cualquier candidatura puede ser invalidada "de oficio", aunque no sea cuestionada por el Ministerio Público o por algún partido o candidato.



El PT insiste sin embargo en que Lula puede disputar las elecciones aunque sea rechazado por el TSE, "presentando recursos plausibles", y recuerda que, en las municipales de 2016, 145 candidatos a alcalde pudieron hicieron campaña con sus registros invalidados.



Si la candidatura de Lula es efectivamente invalidada, el PT tendría entonces poco tiempo para hacer campaña por Haddad, con la incógnita de si lograría transferirle los votos del carísmático exmandatario.



Una apuesta, según analistas, muy arriesgada.



Para el politólogo Thiago Vidal, de la consultora Prospectiva, lo que está en juego "es el futuro del PT como principal representante del centro-izquierda en Brasil".



"Difícilmente Haddad gane esta elección", pero "el PT presentará una nueva cara para los próximos pleitos".



El PT encadena reveses desde la destitución de la presidenta Dilma Rousseff (heredera política de Lula) por el Congreso en 2016, seguida por una contundente derrota en las municipales de ese año y el encarcelamiento de muchos de sus dirigentes históricos, con su padre fundador incluido.



Fuente: EFE / AFP