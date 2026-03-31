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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, interviene durante una reunión ministerial en el Palacio de Planalto en Brasilia, el 31 de marzo de 2026. (Sergio Lima / AFP)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, interviene durante una reunión ministerial en el Palacio de Planalto en Brasilia, el 31 de marzo de 2026. (Sergio Lima / AFP)
/ SERGIO LIMA
Por Agencia EFE

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, le pidió este martes “madurez” a los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para evitar que, por su omisión, continúen agravando la inestabilidad global e incentivando conflictos armados en todo el mundo.

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