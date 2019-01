Brasil: Policía dice que no hay logística para que Lula da Silva acuda al entierro de su hermano

Los abogados de Lula presentaron una solicitud para que el ex presidente pudiera viajar a Sao Bernardo do Campo, en Sao Paulo, para dar el último adiós a su hermano mayor, Genival Inácio da Silva, conocido como Vavá y quien padecía de un tipo raro de cáncer

Lula da Silva cumple desde abril pasado en Curitiba (sur de Brasil), a 400 km de Sao Paulo, una pena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero. (Foto: AFP) La magistrada encargada del caso de Lula, Carolina Lebbos, afirmó que, según la legislación brasileña, "el permiso será concedido por el director de la prisión". (Foto: AFP)