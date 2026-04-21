El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este martes que no “acepta” una nueva Guerra Fría porque están a favor del multilateralismo y aseguró que no tiene “preferencia comercial” por ningún país, sea China, Rusia o Estados Unidos.

“No estamos a favor de una segunda Guerra Fría, no aceptamos una Guerra Fría, no tenemos una preferencia comercial entre China y Estamos Unidos. Queremos tener relación con China, queremos tener relación con EE.UU., queremos tenerla con Rusia, queremos tenerla con Francia, queremos tenerla con todo el mundo, sin preferencia”, afirmó Lula en un acto en Lisboa junto al primer ministro luso, Luís Montenegro.

El jefe del Estado brasileño, que realizó este martes una breve parada en Portugal tras su viaje a Alemania y España, añadió que él está a favor del “multilateralismo, la armonía y mucha paz”, ya que eso permite negociar.

En ese sentido, recalcó la importancia del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, y destacó las oportunidades que pueden surgir no solo con el bloque europeo en su conjunto, sino con Portugal.

Aun así, denunció que en estos momentos el mundo registra “la mayor cantidad de conflictos en la historia tras la Segunda Guerra Mundial” y que no hay “ninguna institución” capaz de reducirlos, en referencia a su defensa de reformar la normativa y composición del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

“Lo que la gente ve todo el santo día son declaraciones, que no sé si son broma o no, del presidente (de Estados Unidos, Donald) Trump diciendo que acabó con ocho guerras y que todavía no ganó el Nobel de la Paz. Entonces es importante que la gente le dé un premio Nobel al presidente Trump para no tener más guerras”, ironizó.

Lula da Silva realizó estas declaraciones tras reunirse cerca de hora y media con el primer ministro portugués en el Palácio de São Bento, y fue ante Montenegro que destacó la relación que pueden reforzar entre Portugal y Brasil.

“Portugal puede ser la gran puerta de entrada de los intereses empresariales brasileños aquí en Portugal”, planteó el presidente latinoamericano, que aseguró que van a analizar cómo lograr acuerdos entre las industrias de ambos países.

Trump firmó este miércoles la orden ejecutiva que establece un arancel del 50 % sobre las importaciones brasileñas. Foto: EFE/Andre Borges / Andre Borges

También recalcó que es “muy importante que parte de las cosas que Brasil vaya a negociar con la Unión Europea” sean construida en Portugal: “Ahí es cuando estaremos haciendo un acuerdo serio, haciendo que todos ganemos”, recalcó.

En ese sentido puso como ejemplo la empresa aeroespacial brasileña Embraer, con fuerte presencia en Portugal.

“Embraer es la mejor demostración de una empresa brasileña que está aquí ayudando a construir cosas en Portugal, aprovechando mano de obra altamente cualificada y que puede crecer. Otras empresas brasileñas pueden venir a Portugal”, recalcó en ese sentido Lula da Silva.

En su opinión, el freno puesto desde el Parlamento Europeo para limitar la entrada en vigor del acuerdo entre la UE y el Mercosur es “un error”, ya que este pacto no tiene por qué poner en riesgo las economías y abogó por que sea defendido por todas las partes.

Tras esta reunión, Lula da Silva se dirigió al Palácio de Belém, también en Lisboa, donde tiene previsto encontrarse por primera vez con su homólogo luso, António José Seguro, que fue investido presidente de Portugal el pasado 9 de marzo.

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