Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, asiste a una rueda de prensa en el Palacio de São Bento, Lisboa, Portugal, el 21 de abril de 2026. Foto: EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, asiste a una rueda de prensa en el Palacio de São Bento, Lisboa, Portugal, el 21 de abril de 2026. Foto: EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES
/ MIGUEL A. LOPES
Por Agencia EFE

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este martes que no “acepta” una nueva Guerra Fría porque están a favor del multilateralismo y aseguró que no tiene “preferencia comercial” por ningún país, sea China, Rusia o Estados Unidos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.