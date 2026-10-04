icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Brasil y candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, se dirige a sus seguidores tras conocerse los resultados parciales de las elecciones presidenciales. (Foto de NELSON ALMEIDA / AFP).
El presidente de Brasil y candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, se dirige a sus seguidores tras conocerse los resultados parciales de las elecciones presidenciales. (Foto de NELSON ALMEIDA / AFP).
/ NELSON ALMEIDA
Por Agencia EFE

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.