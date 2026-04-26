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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla en una entrevista con periodistas de agencias de noticias internacionales este martes, en la Base Naval de Belém (Brasil). Foto: EFE/ Sebastiao Moreira
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla en una entrevista con periodistas de agencias de noticias internacionales este martes, en la Base Naval de Belém (Brasil). Foto: EFE/ Sebastiao Moreira
Por Agencia EFE

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó este domingo su solidaridad con su homólogo estadounidense, Donald Trump, tras el tiroteo en una cena de gala en la que participaba con corresponsales en Washington.

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