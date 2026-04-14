Resumen

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: EFE/Andre Borges
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: EFE/Andre Borges
Por Agencia EFE

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó este martes su solidaridad con el papa León XIV y defendió el derecho a manifestarse sin temor tras las críticas lanzadas por el mandatario estadounidense, Donald Trump, luego de que el pontífice cuestionara la guerra en Irán.

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