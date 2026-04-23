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El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva habla durante una conferencia de prensa en Hannover, al norte de Alemania, el 20 de abril de 2026. (Odd ANDERSEN / AFP)
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva habla durante una conferencia de prensa en Hannover, al norte de Alemania, el 20 de abril de 2026. (Odd ANDERSEN / AFP)
/ ODD ANDERSEN
Por Agencia EFE

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, será intervenido este viernes para retirar un acúmulo de piel en la cabeza y para infiltrarse por una tendinitis en el pulgar de la mano derecha, informaron hoy fuentes oficiales.

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