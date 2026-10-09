El mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, utilizó este viernes la “motosierra” de los recortes que exhibe su homólogo argentino, Javier Milei, para arremeter contra el opositor Flávio Bolsonaro, con el que disputará la Presidencia el próximo 25 de octubre.

“Allí la promesa era la motosierra. Aquí, el tijeretazo. El resultado práctico siempre es el mismo: en contra del pueblo”, dijo Lula en sus redes sociales al compartir un vídeo con testimonios de argentinos comentando sus dificultades económicas.

Lula, candidato del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), que obtuvo un 45 % de los votos en la primera vuelta de los comicios, dos puntos menos que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro, ha apostado por el factor miedo en la reanudación de la campaña electoral.

En los últimos días, ha advertido de que si Bolsonaro, aspirante del derechista Partido Liberal (PL), gana la carrera presidencial, impulsará un vasto paquete de recortes en el gasto público con el objetivo de equilibrar las cuentas públicas y así favorecer la bajada de las tasas oficiales de interés, hoy en el 13,75 % anual.

El propio Flávio se ha referido a su plan de austeridad como un “tijeretazo”, aunque ha aclarado que girará en torno a la bajada de impuestos y ha garantizado que el recorte de gastos no afectará “a los más necesitados”.

En este contexto, el PT publicó un vídeo que tituló “relatos de la Argentina de Milei, referencia de Flávio Bolsonaro”.

El senador y candidato a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, reacciona durante una reunión con gobernadores y senadores electos, en el auditorio del hotel Brasil 21 en Brasilia, Brasil, el 8 de octubre de 2026. (Andre Borges / EFE) / Andre Borges

En la pieza, un hombre asegura que “está comiendo una vez al día” a pesar de tener trabajo; otro dice que come gracias a la ayuda de su hermana.

“La carne es un privilegio para los que vivimos en Argentina (...) Ni siquiera estamos comiendo vísceras de pollo”, asegura una mujer.

Las declaraciones se intercalan con fotografías de Milei y Flávio, que sonríe mientras sujeta unas tijeras grandes.

“¡No podemos dejar que Brasil se convierta en Argentina”, concluye el vídeo de minuto y medio.

Milei ha apoyado públicamente al primogénito de Bolsonaro e incluso participó en el lanzamiento de su candidatura en julio pasado en São Paulo, donde insultó a Lula llamándole “ladrón”, entre otros calificativos.

Ese episodio provocó una profunda crisis diplomática entre ambos países. Brasil rebajó el nivel de la relación bilateral, convocó al embajador argentino en Brasilia y llamó a consultas a su representante en Buenos Aires.

Con todo, el último sondeo, publicado el jueves por la firma demoscópica Datafolha, indicó que Flávio Bolsonaro ganaría la segunda vuelta con el 52 % de los votos válidos, frente al 48 % que obtendría Lula, sin contar los blancos, nulos y los electores indecisos.

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