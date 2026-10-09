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Resumen

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El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, gesticula durante una conferencia de prensa en el edificio del gobierno de transición en Brasilia el 2 de diciembre de 2022. (Foto de EVARISTO SA / AFP)
El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, gesticula durante una conferencia de prensa en el edificio del gobierno de transición en Brasilia el 2 de diciembre de 2022. (Foto de EVARISTO SA / AFP)
/ EVARISTO SA
Por Agencia EFE

El mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, utilizó este viernes la “motosierra” de los recortes que exhibe su homólogo argentino, Javier Milei, para arremeter contra el opositor Flávio Bolsonaro, con el que disputará la Presidencia el próximo 25 de octubre.

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