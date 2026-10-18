El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, atacó a su rival en las elecciones, Flávio Bolsonaro, vinculándolo a los mandatarios de Argentina, Javier Milei, y de EE.UU., Donald Trump, en el primer debate televisado, celebrado este domingo; por su parte, el opositor respondió relacionando a su adversario con el jefe de Estado nicaragüense, Daniel Ortega, y con el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro.

Lula le dijo a Bolsonaro que es “amigo” de Milei y le preguntó si pedirá prestada la “motosierra” del presidente argentino para aplicar los mismos recortes presupuestarios en Brasil.

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“Eres amigo de Milei. ¿Has seguido cómo está Argentina? ¿Vas a seguir el modelo de Milei?”, interpeló Lula al candidato del Partido Liberal (PL).

Bolsonaro respondió diciendo que si gana las elecciones, el próximo 25 de octubre, va a “dar un tijeretazo en la corrupción” del Gobierno de Lula.

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También aprovechó para relacionar a Lula con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y con el depuesto mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, “que está preso” y con el expresidente iraní Mahmoud Ahmadinejad, con quien Lula trató de intermediar para alcanzar una propuesta de paz hace más de una década, que a la postre fue ignorada por la administración de Barack Obama.

El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva (d), y el opositor Flávio Bolsonaro, reaccionan durante el primer debate presidencial este domingo, en la sede de Rede Bandeirantes en Sao Paulo (Brasil). (EFE/ Sebastiao Moreira) / Sebastiao Moreira

En otro momento del debate, al abordar temas económicos, Lula dijo que la inflación aumentó en Brasil por culpa “de la guerra de su amigo Trump” en Irán, además de por la guerra en Ucrania.

En la primera vuelta de las elecciones, celebrada el 4 de octubre, Flávio Bolsonaro fue el candidato más votado con un 47 % de los sufragios, dos puntos más que el dirigente progresista, quien busca su cuarto mandato no consecutivo a sus ochenta años de edad.

Según los más recientes sondeos, ambos candidatos están empatados técnicamente dentro del margen de error, aunque el hijo de Bolsonaro aparece numéricamente por delante.

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