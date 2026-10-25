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Resumen

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y el senador brasileño, Flávio Bolsonaro, disputan la presidencia. (Evaristo SA / Douglas SHINEIDR / AFP)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y el senador brasileño, Flávio Bolsonaro, disputan la presidencia. (Evaristo SA / Douglas SHINEIDR / AFP)
Por Gisella López Lenci

Es un cliché, pero esta elección tendrá final de fotografía. Un puñado de votos podrían determinar el rumbo de Brasil en los próximos años. En la primera vuelta, Flvio Bolsonaro -primogénito del expresidente y casi su copia física- derrotó al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, por solo dos puntos porcentuales, pero lo suficiente para entrar empoderado en la carrera del balotaje.

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