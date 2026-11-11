El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y su homóloga venezolana, Delcy Rodríguez, conversaron este miércoles durante un encuentro en Turquía sobre “retomar” las relaciones bilaterales “al más alto nivel”, según un comunicado del Gobierno de Brasil.

Los dos líderes, quienes asisten a la cumbre sobre cambio climático de la ONU que se celebra esta semana en la ciudad de Antalya, Turquía, mantuvieron la primera reunión bilateral desde que Rodríguez se convirtió en presidenta encargada de Venezuela en enero pasado tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

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Durante la conversación, se mostraron dispuestos a “ahondar” las discusiones sobre posibles “áreas de cooperación”.

En el ámbito económico, Lula expresó su interés en continuar las negociaciones sobre la revisión de un acuerdo entre los dos países, así como sobre los aranceles que Venezuela aplica a los automóviles fabricados en Brasil.

Rodríguez, a su vez, sugirió que el Gobierno brasileño envíe a Caracas una delegación para tratar sobre estos asuntos.

Asimismo, los presidentes discutieron sobre la posibilidad de ampliar las inversiones brasileñas en el sector petrolero venezolano y acordaron que el ministro brasileño de Energía, Alexandre Silveira, viajará al país vecino antes de terminar el año.

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, pronuncia un discurso durante el Segmento de Alto Nivel para Jefes de Estado y de Gobierno en la 31ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), en el Centro de Exposiciones de Antalya, en Antalya, el 11 de noviembre de 2026. (Foto: Ozan KOSE / AFP) / OZAN KOSE

Lula, recién reelegido para un cuarto mandato, se distanció del predecesor de Rodríguez, su antiguo aliado Maduro, tras las múltiples irregularidades observadas en los comicios de 2024 y que dieron la victoria a este último.

El presidente brasileño no reconoció los resultados, una postura que fue objeto de críticas por parte del Gobierno venezolano.

Al mismo tiempo, Lula tachó de “inaceptable” la intervención militar estadounidense en la Maduro fue capturado y luego trasladado al país norteamericano para responder a un proceso judicial por narcotráfico.

Según el brasileño, esta operación supuso una “afronta gravísima a la soberanía” de Venezuela y una violación del derecho internacional.

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