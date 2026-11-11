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Resumen

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Fotografía cedida por la Presidencia de Brasil de su mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, posando junto a su homóloga venezolana, Delcy Rodríguez, durante un encuentro en Turquía sobre "retomar" las relaciones bilaterales "al más alto nivel", según un comunicado del Gobierno de Brasil. (Foto: EFE/ Presidencia de Brasil)
Fotografía cedida por la Presidencia de Brasil de su mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, posando junto a su homóloga venezolana, Delcy Rodríguez, durante un encuentro en Turquía sobre "retomar" las relaciones bilaterales "al más alto nivel", según un comunicado del Gobierno de Brasil. (Foto: EFE/ Presidencia de Brasil)
/ Ricardo Stuckert
Por Agencia EFE

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y su homóloga venezolana, Delcy Rodríguez, conversaron este miércoles durante un encuentro en Turquía sobre “retomar” las relaciones bilaterales “al más alto nivel”, según un comunicado del Gobierno de Brasil.

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