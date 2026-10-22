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Resumen

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(COMBO) This combination of file pictures created on Setember 29, 2026, shows Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva at the Planalto Palace in Brasilia on September 16, 2026; and Brazil's right-wing Presidential candidate Flavio Bolsonaro at the Maracanazinho gymnasium in Rio de Janeiro, Brazil, on August 22, 2026. Brazilians will go to the polls next October 4 once again deeply polarized and under the shadow of US President Donald Trump, who has backed conservative candidates in recent elections in Latin America. (Photo by Evaristo SA and Mauro PIMENTEL / AFP)
(COMBO) This combination of file pictures created on Setember 29, 2026, shows Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva at the Planalto Palace in Brasilia on September 16, 2026; and Brazil's right-wing Presidential candidate Flavio Bolsonaro at the Maracanazinho gymnasium in Rio de Janeiro, Brazil, on August 22, 2026. Brazilians will go to the polls next October 4 once again deeply polarized and under the shadow of US President Donald Trump, who has backed conservative candidates in recent elections in Latin America. (Photo by Evaristo SA and Mauro PIMENTEL / AFP)
/ EVARISTO SA MAURO PIMENTEL
Por Agencia EFE

El presidente brasileño y aspirante a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, y el candidato Flávio Bolsonaro autorizaron este jueves el levantamiento “recíproco, simultáneo y total” de sus respectivos secretos bancarios, a tres días de la segunda vuelta de los comicios.

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