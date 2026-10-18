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Lula y Bolsonaro protagonizaron un tenso cruce de acusaciones de corrupción en el primer cara a cara entre ambos por televisión con miras a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo domingo. (EFE/ Sebastiao Moreira)
Lula y Bolsonaro protagonizaron un tenso cruce de acusaciones de corrupción en el primer cara a cara entre ambos por televisión con miras a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo domingo. (EFE/ Sebastiao Moreira)
/ Sebastiao Moreira
Por Agencia EFE

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador opositor Flávio Bolsonaro protagonizaron este domingo un tenso cruce de acusaciones de corrupción en el primer cara a cara televisado entre ambos, con miras a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo domingo.

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