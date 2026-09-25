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Resumen

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Esta combinación de imágenes muestra al senador brasileño Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en Brasilia, el 17 de diciembre del 2025, y al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en Brasilia, el 9 de marzo del 2026. (FOTO: AFP).
Esta combinación de imágenes muestra al senador brasileño Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en Brasilia, el 17 de diciembre del 2025, y al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en Brasilia, el 9 de marzo del 2026. (FOTO: AFP).
Por Agencia AFP

Ante una contienda electoral reñida, el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y su rival Flávio Bolsonaro lanzaron ejércitos digitales de voluntarios para conquistar en línea a los votantes, en una escala inédita en el país sudamericano.

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