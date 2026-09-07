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El senador Flávio Bolsonaro y el presidente brasileño Lula da Silva se hallan en un empate técnico, señalan últimas encuestas. Foto: composición / EFE / AFP
El senador Flávio Bolsonaro y el presidente brasileño Lula da Silva se hallan en un empate técnico, señalan últimas encuestas. Foto: composición / EFE / AFP
Por Agencia EFE

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro aparecen con un 41 % de las intenciones de votos con miras a una eventual segunda vuelta de las presidenciales en Brasil, según un sondeo divulgado este lunes.

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