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Resumen

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El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva; y el senador y aspirante a la presidencia Flávio Bolsonaro. (Sergio Lima / AFP)
El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva; y el senador y aspirante a la presidencia Flávio Bolsonaro. (Sergio Lima / AFP)
Por Agencia AFP

El presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva y su rival conservador Flávio Bolsonaro se echan en cara todo tipo de acusaciones para ganar las elecciones del domingo en Brasil, donde Estados Unidos suspendió este viernes sus servicios consulares en una medida inédita tomada por motivos de seguridad.

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