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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, observa durante la segunda sesión de la Reunión de líderes del G20 en Río de Janeiro, Brasil, el 18 de noviembre de 2024. (Foto de Ludovic MARIN / AFP)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, observa durante la segunda sesión de la Reunión de líderes del G20 en Río de Janeiro, Brasil, el 18 de noviembre de 2024. (Foto de Ludovic MARIN / AFP)
/ LUDOVIC MARIN
Por Agencia EFE

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recibirá este jueves a su par de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, para hablar sobre colaboración en el sector petrolero, en comercio y en la mejoría de las conexiones entre ambos países.

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