El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recibirá este jueves a su par de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, para hablar sobre colaboración en el sector petrolero, en comercio y en la mejoría de las conexiones entre ambos países.

Uno de los principales objetivos de la visita de la mandataria de Surinam es ampliar la cooperación energética, en momentos en los que su país ha descubierto reservas de entre 4.000 y 6.000 millones de barriles de petróleo e importantes reservas de gas natural, según afirmó la secretaria para América Latina y el Caribe de la Cancillería brasileña, Gisela Padovan, en una rueda de prensa.

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Brasil cuenta con la experiencia de la petrolera estatal Petrobras, líder mundial en exploración de crudo en aguas muy profundas, que está iniciando las prospecciones de petróleo en el norte del país, cerca a la Guayana francesa y Surinam.

La agenda de la reunión incluye discusiones sobre colaboración policial, para aumentar el comercio entre ambos países, hasta ahora muy limitado, y para mejorar las conexiones marítimas y aéreas, fundamentales ya que no existe una carretera que atraviese la selva amazónica en la zona fronteriza.

Al margen, Padovan resaltó el potencial de biodiversidad que ofrece el vecino al norte, con el 93 % de su territorio preservado en selvas vírgenes, “es el país con más superficie verde del mundo”, sostuvo.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla en el lanzamiento del programa Brasil Contra el Crimen Organizado, en Brasilia. (Andre Borges / EFE) / Andre Borges

“Hoy día están todos hablando de inteligencia artificial y ‘big tech’, pero ¿de qué vamos a estar hablando en diez años? De comida, agua y medio ambiente, de lo contrario el planeta va a colapsar. Es hacia allá que apuntamos, sin dejar lo de ahora tampoco”, remarcó.

Geerlings-Simons también solicitó conocer de cerca los programas sociales del Gobierno, como las viviendas populares del Minha Casa Minha Vida, así como las innovaciones brasileñas en el sector agroindustrial.