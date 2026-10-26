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Resumen

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pronuncia un discurso junto a su esposa, Rosângela da Silva, tras ganar las elecciones presidenciales. (EFE/ Sebastiao Moreira).
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pronuncia un discurso junto a su esposa, Rosângela da Silva, tras ganar las elecciones presidenciales. (EFE/ Sebastiao Moreira).
Por Roger Zuzunaga Ruiz

Lula da Silva ganó las elecciones en Brasil, pero la victoria en las urnas es solo el comienzo de una etapa que se proyecta compleja. Tras imponerse a Flávio Bolsonaro por tres puntos, el líder izquierdista se prepara para asumir su cuarto mandato en un país profundamente polarizado, con un Congreso dominado por la derecha, una sociedad polarizada y el desafío de contener la inseguridad. A estos problemas internos se suma la difícil relación con el presidente estadounidense, Donald Trump, en una América Latina cada vez más inclinada hacia la derecha.

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