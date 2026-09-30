El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, lamentó este miércoles durante una entrevista el “complejo de inferioridad” histórico de los líderes de Latinoamérica con Estados Unidos.

“Lo que es triste es el complejo de inferioridad de los presidentes de América Latina”, dijo, en respuesta a una pregunta sobre el Escudo de las Américas, una alianza impulsada desde marzo por el mandatario estadounidense Donald Trump con líderes de derecha de la región para combatir el narcotráfico, de la que no forman parte países como México o Brasil.

Aunque no mencionó por nombre a mandatarios actuales, criticó al expresidente argentino Carlos Menem (1989-1999) por considerarlo un “adulador” de EE.UU. en su época.

Previo a la primera vuelta de las elecciones brasileñas este domingo, aseguró que él aprendió a “no bajar la cabeza” ante nadie y dijo que habla indistintamente con Trump y con el chino Xi Jinping, entre otros.

Pese a las tensiones con EE.UU. que han sembrado su mandato, el presidente añadió que mantiene una relación “civilizada” y “respetuosa” con el ocupante de la Casa Blanca.

“La relación entre jefes de Estado es diferente de una relación personal; yo no necesito que gusten de mí personalmente”, afirmó.

Asimismo, recordó que, durante una reunión reciente, le advirtió a Trump de que no interfiriera en las elecciones brasileñas porque, si lo hiciese, acabaría “molesto”.

Durante la campaña, Lula ha reforzado el discurso de defensa de la soberanía y ha acusado a su principal rival electoral, el ultraderechista Flávio Bolsonaro, de ser un “adulador” de Trump y de “besar” la bandera estadounidense.

Además, el líder progresista ha acusado a la familia Bolsonaro de estar detrás de los aranceles comerciales y de las sanciones contra autoridades brasileñas impuestas por la Casa Blanca desde la condena del expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado.

Lula y Flávio Bolsonaro protagonizan una de las presidenciales más polarizadas en la historia reciente del país y están técnicamente empatados tanto en las encuestas de intención de voto para la primera vuelta, como en las que simulan un eventual balotaje, que se celebraría el 25 de octubre.