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Resumen

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, interviene durante la ceremonia de firma de las nuevas directrices para el desarrollo del fútbol femenino, el 28 de septiembre de 2026. (Foto de Evaristo Sa / AFP).
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, interviene durante la ceremonia de firma de las nuevas directrices para el desarrollo del fútbol femenino, el 28 de septiembre de 2026. (Foto de Evaristo Sa / AFP).
/ EVARISTO SA
Por Agencia EFE

El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, lamentó este miércoles durante una entrevista el “complejo de inferioridad” histórico de los líderes de Latinoamérica con Estados Unidos.

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