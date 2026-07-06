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Resumen

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Esta combinación de imágenes muestra al senador brasileño Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en Brasilia, el 17 de diciembre del 2025, y al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en Brasilia, el 9 de marzo del 2026. (FOTO: AFP).
Esta combinación de imágenes muestra al senador brasileño Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en Brasilia, el 17 de diciembre del 2025, y al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en Brasilia, el 9 de marzo del 2026. (FOTO: AFP).
Por Carlos Lázaro

Las victorias de Keiko Fujimori en el Perú y de Abelardo de la Espriella en Colombia reforzaron el avance de la derecha en América Latina. Sin embargo, el mayor desafío para esa tendencia aún está por delante. Brasil celebrará elecciones presidenciales el próximo 4 de octubre y el resultado definirá si el giro político regional termina de consolidarse o encuentra su principal freno. A poco menos de tres meses de la votación, el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, aparece como favorito para conseguir la reelección.

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