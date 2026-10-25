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Resumen

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El presidente de Brasil y candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, sostiene una bandera brasileña tras votar en São Bernardo do Campo, estado de São Paulo, el 25 de octubre de 2026. (Foto de NELSON ALMEIDA / AFP).
El presidente de Brasil y candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, sostiene una bandera brasileña tras votar en São Bernardo do Campo, estado de São Paulo, el 25 de octubre de 2026. (Foto de NELSON ALMEIDA / AFP).
/ NELSON ALMEIDA
Por Agencia AFP, Agencia EFE

El presidente y candidato a la reelección Luiz Inácio Lula da Silva dijo que los brasileños deben elegir este domingo en el balotaje entre su gobierno que defiende la bandera nacional y el senador Flávio Bolsonaro, que quiere dirigir el país con la de Estados Unidos.

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