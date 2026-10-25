El presidente y candidato a la reelección Luiz Inácio Lula da Silva dijo que los brasileños deben elegir este domingo en el balotaje entre su gobierno que defiende la bandera nacional y el senador Flávio Bolsonaro, que quiere dirigir el país con la de Estados Unidos.

La derecha “quiere gobernar con la bandera estadounidense”, declaró el izquierdista tras votar este domingo en el estado de Sao Paulo. Pero los brasileños elegirán un país donde los colores nacionales “sean respetados”, aseguró el mandatario, de 80 años.

Lula resaltó que el pueblo salió a la calle a “defender sus conquistas”.

El mandatario votó hacia las 10:02 hora local (13:02 GMT) en la escuela estatal João Firmino Correia de Araújo, en São Bernardo do Campo, municipio colindante con São Paulo donde se dio a conocer en los años setenta como líder sindical y donde comenzó su carrera política.

El presidente de Brasil y candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, gesticula tras votar en São Bernardo do Campo, estado de São Paulo, el 25 de octubre de 2026. (Foto de NELSON ALMEIDA / AFP). / NELSON ALMEIDA

Después de votar, Lula, que opta a un cuarto mandato no consecutivo, destacó que en la campaña electoral para la segunda vuelta se produjeron las “mayores manifestaciones políticas” de los últimos 50 años en Brasil.

“Lo que vi en esta segunda vuelta no fue por un partido político, no fue por un sindicato. El pueblo fue a la calle a defender sus conquistas”, dijo el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) a los periodistas tras depositar su voto.

El gobernante también alertó de algunos episodios aislados de violencia política conocidos en las últimas horas, como el lanzamiento de un ladrillo contra una militante del PT en la ciudad de Montes Claros.

“Es una demostración de lo que está en juego”, enfatizó el líder progresista, que también vertió críticas contra su rival, Flávio Bolsonaro, a quien se refirió como “un miliciano” y una “persona descalificada moral y éticamente”, sugiriendo que es corrupto.

El mandatario brasileño, que cumplirá 81 años el próximo martes, acudió a votar vestido con guayabera blanca, acompañado de su mujer, Rosângela ‘Janja’ Lula da Silva; el vicepresidente, Geraldo Alckmin, y otros cinco ministros y exministros, entre otros aliados.

El rival de Lula en estos comicios, el senador Flávio Bolsonaro, votó más temprano, unos 25 minutos después de la apertura de las urnas, en una escuela en Río de Janeiro.

Dos sondeos divulgados la noche de este sábado muestran un empate técnico entre ambos candidatos, con una ligera ventaja de dos puntos para el primogénito del expresidente Jair Bolsonaro (51 %), frente a Lula (49 %).

En la primera vuelta, celebrada el pasado 4 de octubre, Bolsonaro fue el candidato más votado con el 47 % de los sufragios, frente al 45 % que recibió Lula.

Los colegios electorales están abiertos desde las 08:00 hora local (11:00 GMT), cierran a las 17:00 (20:00 GMT) y dan paso al escrutinio, que se completará en pocas horas gracias al sistema de votación electrónico implantado en Brasil hace tres décadas.