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Resumen

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Una mujer se prepara para emitir su voto durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en un colegio electoral de Río de Janeiro, Brasil, el 25 de octubre de 2026. (Foto de MAURO PIMENTEL / AFP).
Una mujer se prepara para emitir su voto durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en un colegio electoral de Río de Janeiro, Brasil, el 25 de octubre de 2026. (Foto de MAURO PIMENTEL / AFP).
/ MAURO PIMENTEL
Por Agencia EFE

Los colegios electorales de Brasil abrieron este domingo puntualmente a las 08.00 hora local (11.00 GMT) para la segunda vuelta de las presidenciales, en la que el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y su rival Flávio Bolsonaro se disputan el principal cargo del país.

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