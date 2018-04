Machado: Maduro quiere hacer de Venezuela un "país de exiliados o esclavos"

La líder opositora venezolana María Corina Machado dijo ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reunida en Medellín que "el régimen" de Nicolás Maduro quiere hacer de su país una sociedad "de esclavos o exiliados".

Machado intervino en la reunión de medio año de la SIP a través de un mensaje grabado en vídeo, puesto que no se le permite salir de su país, y destacó que en 2017 Venezuela ha sufrido "la peor censura y persecución de la libertad de expresión".

Todo ello, porque considera que "el régimen quiere que el drama no se conozca", pese a lo cual aseguró que hay "fotos, reportajes y vídeos" que transmiten "lo que significa la vida hoy en Venezuela".

Entre los dramas que pueden verse en esos medios está la hiperinflación, la desnutrición, el abandono de los ancianos, así como el hecho de que 113 niños hayan fallecido de difteria una enfermedad que ha resurgido.

Para Machado, lo que se vive hoy en Venezuela "no es una dictadura convencional", sino que es "una narcodictadura que ha permitido que se asienten las perores redes del crimen internacional", como son "los narcotraficantes, las guerrillas colombianas o terroristas islamistas".

"Es evidente que un régimen de estas características y con estos objetivos expansivos no va a permitir una salida electoral. Esta es una de las dolorosas lecciones que hemos aprendido los venezolanos", agregó la dirigente del opositor partido Vente Venezuela.

En su opinión, el régimen hace elecciones "sólo cuando las van a ganar", mientras que el "hambre, miseria y violencia de parte de la Policía" hace que Venezuela sea "una sociedad de rodillas".

Por todo ello, aseguró que quien gobierna en su país no es sólo una dictadura, sino también "un sistema de mafias".



Sin embargo, Machado dijo que la crisis ya no se circunscribe sólo a Venezuela, puesto que su dolor se extiende "a toda la región" por el éxodo masivo de venezolanos que no va sino a crecer "exponencialmente" si la situación continúa.

En este sentido, afirmó que además del éxodo de sus conciudadanos a países latinoamericanos, también se están expandiendo enfermedades y epidemias "que traspasan la frontera", además de que el suyo es "un Estado forajido y fallido que busca exportar sus actividades criminales por toda la región".

Fuente: EFE