El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo hoy que una cúpula de la Iglesia católica ha impedido la santificación de José Gregorio Hernández, un venezolano conocido como el "médico de los pobres" al que atribuyen cientos de milagros en el país caribeño.

"Pido las bendiciones de José Gregorio, su protección, toda su luz, y pido por la salud de nuestro pueblo al santo del pueblo, al santo de los pobres, a pesar de que la oligarquía de la Iglesia católica no quiere que lo santifiquen", dijo Maduro durante un encuentro con médicos comunitarios en Caracas.

El líder chavista aseguró que una "cúpula" del catolicismo, sin especificar nombres, "odia" al "venerable", como le llaman sus devotos, "porque es el médico del pueblo".



"Lo odia, me consta, tengo pruebas de cómo se ha hecho un gran esfuerzo para que (...) en los canales regulares de la Iglesia católica le den su título, (aunque) ya lo tiene, ya se graduó, ya tiene 100 años como santo del pueblo", prosiguió Maduro, y pidió una vez más al papa Francisco actuar en este sentido.



No obstante, Maduro aseveró que dentro del Vaticano "la oligarquía conspira", por lo que no cree que concedan el título al "santo de los pobres", que nació en 1864 y murió en 1919 atropellado por uno de los pocos vehículos que circulaban entonces por Caracas mientras buscaba medicinas para un paciente pobre, según sus biógrafos.



En 2014, el arzobispo de Caracas, cardenal Jorge Urosa, activó una Comisión Nacional para la Celebración de los 150 años del nacimiento de José Gregorio, como lo llaman los venezolanos, que tiene entre sus objetivos compilar la mayor cantidad de favores para dar con el milagro de la beatificación.



