Maduro dice estar preparado ante "amenaza de embargo petrolero"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el domingo que su país está preparado ante la "amenaza" de un "embargo petrolero", luego de que Estados Unidos y Argentina señalaran que estudian sanciones al petróleo del país caribeño.



"Por ahí Rex Tillerson visitando Argentina nos acaba de amenazar con un embargo petrolero. Estamos preparados Venezuela, trabajadores de la industria petrolera nos amenaza el imperialismo, estamos preparados para ser libres y nada ni nadie nos va a detener", dijo en una transmisión a través de Facebook.



El jefe de Estado venezolano solo hizo este comentario y no ofreció más detalles.



El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, aseguró el domingo en una rueda de prensa en Argentina, junto al canciller de ese país, Jorge Faurie, que están "considerando" sancionar "el petróleo o prohibir la venta en Estados Unidos de productos que vengan de Venezuela".



Tras mantener un encuentro privado, ambos coincidieron en la necesidad de poner en marcha medidas que frenen la "deriva autoritaria" que ha tomado el Gobierno del país caribeño.

"No podemos permitir la destrucción de Venezuela", aseveró antes de insistir en que el "desacuerdo" de Argentina y Estados Unidos es "con el régimen" de Maduro y no con los ciudadanos, que están "sufriendo enormemente".



Por ello insistió en que, antes de poner en marcha medidas de este tipo, es esencial analizar cuáles serían sus efectos en el pueblo y en otros países de la región para tener "cuidado de no afectarlos negativamente".



Con él coincidió Faurie, quien apuntó que "controlar" la financiación del país caribeño es una herramienta "absolutamente importante" que han considerado ambos durante su encuentro.



Estados Unidos impuso el pasado agosto sanciones a Venezuela y a su petrolera estatal PDVSA.



En esas sanciones, la Casa Blanca prohibió "negociaciones en deuda nueva y capital emitidas por el Gobierno de Venezuela y su compañía petrolera estatal".



Tras esto, la Administración de Maduro acusó al Gobierno estadounidense de imponer un "bloqueo financiero" al país.