Maduro leyó mensaje donde le desean la muerte en Facebook Live

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, realizó su cuarta trasmisión por Facebook Live durante la noche del jueves. Donde hizo importantes anuncios sobre la mejora salarial en su país, pero también se dio tiempo de leer saludos y comentarios. Fue en ese lapso, que el mandatario leyó que un internauta le deseaba la muerte y reaccionó de forma inesperada.

“Muérete de… no se que vaina”, leyó el presidente venezolano que no dudó en responder inmediatamente al comentario de Facebook. “No, yo no me voy a morir. Voy a vivir muchos años, muchos años”, dijo mientras el vicepresidente, Tareck El Aissami, quien lo acompañaba durante la transmisión, se sonrió.

Tras el impasse, Maduro destacó otras publicaciones donde le enviaban saludos desde países como México, Chile y Perú. Se detuvo en este último y no dejó de responder los saludos de Facebook. "Saludos desde el Perú. ¡Viva el Perú! ¡Viva Junín! ¡Viva Ayacucho! ¡Abajo Kuczynski!", dijo eufórico.

Como se sabe, esta trasmisión por Facebook Live empezó con un diálogo relacionado a la coyuntura electoral a la que Venezuela se adentra. Maduro habló sobre la importancia de respetar el procedimiento democrático y no propiciar los golpes de Estado.

Tras leer los saludos y comentarios en Facebook, el mandatario venezolano detalló junto a su vicepresidente las medidas mediante las cuales se incrementará en 58% el salario mínimo. Este pasará de Bs. 248.510 a Bs. 392.646; además habrá un incremento del bono de alimentación de Bs. 549.000 a Bs. 915.000; la implementación de un bono por el Día de la Mujer de 700 mil bolívares a más de 5 millones de venezolanas y un bono por Semana Santa, por la misma cantidad, a 8 millones de afiliados al sistema del carnet de la patria.