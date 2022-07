Luego del paso de Mafe Walker, la mujer que dice hablar con los alienígenas, por el programa del canal RCN “Buen día Colombia”, algunos televidentes se quejaron por las burlas hacia la mujer por parte de dos presentadores del espacio, Orlando Liñán y Violeta Bergonzi.

Días después, ambos estuvieron en el programa de Consuelo Cepeda, defensora del televidente del canal, para hablar de lo sucedido.

“Yo creo que hay dos cosas que uno no se puede aguantar: las ganas de ir al baño y las ganas de reírse. Cuando se hizo la entrevista, los lineamientos de nuestra directora fueron siempre con respeto, como se la hacemos a todos los invitados”, dijo Liñán, quien pidió disculpas. “Fue algo sin intención de ofender a ninguno, no fue planeado”.

Para Cepeda, “es entendible la reacción (de risas) desde el punto de vista humano, pero para qué la invitaron si se iban a reír. Si no tiene tanta credibilidad para ustedes, pues no se debió invitar. Yo sí quisiera que reconozcamos que no puede uno traer a una persona para hacerla quedar en ridículo”, los cuestionó y les dijo que deben tener más control.

“Yo no estoy en contra de la risa, ni del humor, simplemente que nosotros estamos ante una audiencia que hay que respetar. Fíjense que ustedes han sido alegres, divertidos durante toda la temporada de este programa y jamás habíamos tenido una queja”, les dijo Cepeda.

Bergonzi, por su parte, manifestó que no estuvo bien imitar a Walker, como ella lo hizo, aunque agregó que “le parecen muy graciosos los sonidos que emite. Si bien se vio como una burla en el momento en que yo la imité, en serio estaba tratando de imitarla sin querer agredirla. Quiero ofrecer excusas nuevamente porque no debí hacerlo. En ningún momento la invitamos para burlarnos, sino en el desarrollo de la entrevista en vivo, la embarré, no tenía que imitarla. Es algo que se dio en el momento y es algo que no debí hacerlo”.